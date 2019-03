Météo de ce jeudi: un pays partagé entre nuages et franc soleil

Le ciel sera gris ce matin sur une bonne partie nord-ouest du pays, du littoral jusqu’à Tournai. Une fois brume et brouillards dissipés, le soleil va par contre briller nettement sur le sud-est de la Belgique avec des températures déjà comprises entre 6 et 10 degrés.

Peu d’évolution cet après-midi même si les nuages gagneront un peu de terrain, le ciel restera couvert sur le nord-ouest, partagé entre nuages et éclaircies de la Campine au Hainaut et bien lumineux pour le sud-est du territoire (sous une ligne " Hasselt-Charleroi "). Les températures resteront supérieures aux valeurs de saison avec 11 degrés au littoral, 13 à St-Hubert et 14-15 degrés sur la plupart des autres régions. On ira même jusqu’à 16 degrés du côté du Limbourg.

Indice électricité : Ce jeudi, nous aurons un indice moyen pour le nord-ouest du territoire et excellent pour le sud du pays. Le pic de luminosité se situera généralement vers 13h, c'est à ce moment-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.

La nuit prochaine

Les éclaircies gagneront du terrain la nuit prochaine, prudence sur nos routes puisque des nappes de brumes et de brouillard sont attendus en Basse et Moyenne Belgique. Les minimas seront compris entre -1 et 6°C.