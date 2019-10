Météo de ce mercredi : très semblable à hier

La nuit prochaine , entre ciel dégagé et voiles nuageux élevés, les températures redescendront comme ce matin entre -1 et +2°C, c'est dire que des gelées au sol sont encore envisageables en pas mal d'endroits.

Ce matin, il fait à nouveau bien froid. On note des nuages d'altitude sur le pays, ils seront encore bien présents en matinée. L'ambiance sera malgré tout lumineuse mais pour des rayons de soleil, un peu comme hier, il faudra attendre le milieu de la matinée sur le nord et l'après-midi sur le sud du pays. Il continuera néanmoins à faire frais avec des maxima de 7 à 10°C toujours accompagnés d'un vent désagréable de nord-est qui accentue la sensation de fraîcheur.

Vers un weekend automnal chahuté

Net changement dès vendredi - © RTBF - KEYWALL

Demain, quelques nuages d'altitude pas bien épais stagneront encore sur le pays (plutôt le long de la frontière française) avant le retour de belles éclaircies. Quant aux températures, elles évolueront peu : 8 à 10 ou 11°C.

Vendredi, une zone de pluie faiblement active entrera sur le pays en matinée, la masse d'air va se radoucir, on attend 10 à 13°C.

Samedi, dimanche et lundi, nous nous retrouverons sur la trajectoires de zones de pluie plus marquées et surtout, nous serons concernés par un net renforcement du vent qui pourrait devenir tempétueux par moment avec de très fortes rafales. A noter que sous cette météo automnale, les maxima remontent : 11 à 15°C pour samedi et encore 10 à 13°C dimanche.