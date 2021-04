Météo de ce mercredi : très nuageux avec un risque d’averses locales

Le ciel sera généralement bien nuageux ce matin avec un temps d’abord sec. Au fil des heures, il y aura un risque de quelques averses par endroits dans le sud du pays. Du brouillard sera à nouveau présent sur le nord-ouest et il pourrait avoir du mal à se dissiper. En fin de matinée, les thermomètres afficheront 9 à 11°C sur les hauteurs et près du bord de mer, et de 12 à 14°C sur les autres régions.

Les nuages resteront assez nombreux dans l’après-midi et nous garderons un risque d’averses locales sur une majeure partie du territoire. Exception faite pour le littoral qui devrait rester au sec. Les averses seront plus intenses et plus fréquentes sur les provinces de Liège et de Luxembourg. Le vent de secteur nord se renforcera avec des rafales de 30 à 50 km/h. Les maxima seront plutôt conformes aux moyennes de saison : 10°C attendus dans les Hautes-Fagnes et à la côte, 12°C pour Spa et Saint-Hubert, 14°C à Virton et de Tournai à Liège, et 15°C dans la région bruxelloise et en Flandre.

Dans le courant de la nuit prochaine, le temps sera de nouveau sec sous un ciel qui aura tendance à se dégager. Les minima de la nuit varieront entre 3°C à Botrange et 6°C à Ostende.