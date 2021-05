La matinée s’annonce variable avec une alternance d’éclaircies et de passages nuageux. Les nuages seront d’abord plus compacts sur le nord-est et ils pourraient laisser tomber quelques ondées. Ensuite, de nouvelles averses sont attendues partout vers le milieu de matinée. La fraîcheur nous accompagnera une nouvelle fois avec des valeurs en fin de matinée de 3 à 7°C sur les hauteurs et de 9 à 10°C en moyenne et basse Belgique.

En cours d’après-midi, les averses seront plus actives et elles seront parfois accompagnées d’un coup de tonnerre et de grésil, ou même de neige fondante sur les reliefs. Le vent faiblira mais il restera assez fort avec des rafales de 50 à 60 km/h. Les températures seront en baisse par rapport à hier et on n’attend pas plus de 6 à 8°C en Ardenne, 10 à 11°C pour le reste de la Wallonie et le nord du pays, et 12°C dans la région d’Anvers.

Dans le courant de la soirée et de la nuit prochaine, les averses faibliront avant de disparaître. Il y aura moins de vent aussi et les minima seront positifs, compris entre 3 et 7°C.