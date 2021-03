Météo de ce mercredi : toujours du soleil et de la douceur

La nuit prochaine, sous un ciel étoilé, les minima resteront positifs. On attend 7 à 13°C sur tout le pays, ce sera assez homogène. A noter dans le fond de certaines vallées, des valeurs bien plus basses.

Rien de neuf sous le soleil pour ce mercredi, nous devrions à nouveau connaître une très très agréable journée printanière avec à la clé : soleil, ciel bleu, grande douceur pour la saison. Tout au plus quelques voiles nuageux pourraient apparaître mais cela restera marginal. Les températures vont encore aller titiller les records de chaleur avec des maxima compris entre 19 et 24°C, pas impossible que localement on dépasse ces valeurs. Le vent de sud restera faible.

Météo plus fraîche dès vendredi

Demain jeudi, le temps printanier se poursuit. Il fera sec, mais progressivement, des nuages un peu plus épais apparaîtront sur le nord du pays mais cela restera sans conséquence. Les températures, bien que très élevées, diminueront un rien par rapport à aujourd’hui et hier. On restera à 13°C au littoral, et on ira de 19 à 23°C de l’Ardenne vers le centre. Dès demain, le vent bascule au secteur nord-est.

A partir de vendredi, cette fois la masse d’air va changer et les nuages seront plus nombreux. Pour autant, cela restera un temps sec mais au niveau des températures, nous reviendrons à des valeurs de 10 degrés inférieures à la veille : 9 à 12°C pour les maxima, on sera tout juste sous les normales de saison. Samedi, poursuite de ce temps moins lumineux et frais avec des maxima de 8 à 10°C.

Dimanche, jour de Pâques, le soleil devrait nous revenir avec des températures à nouveau en hausse : 12 à 16°C. A partir de lundi, les zones de pluie se rapprocheront et finiront par atteindre notre pays. Dans une ambiance plus grise et rafraîchie, nous devrions connaître un début de semaine frais et propice aux averses, voire même aux giboulées.