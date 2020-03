Météo de ce mercredi : toujours des précipitations mais moins soutenues qu'hier

Ce mercredi débute encore sous la grisaille et la pluie. Même si les précipitations seront moins soutenues qu’hier, plusieurs cours d’eau restent en phase de pré-alerte de crue. Les températures attendues en milieu de matinée varieront entre 9°C sur les reliefs et 12°C sur l’ouest du pays.

En cours d’après-midi, le ciel restera bien couvert et pluvieux. On retrouvera un temps sec en Gaume et à la côte, quelques éclaircies seront même possibles le long du littoral. Le vent sera soutenu avec des rafales de 50 à 60 km/h. Les maxima seront stationnaires par rapport à hier, on attend 10°C sur les hauteurs, 13°C pour le sud et le centre, et 14°C sur le nord.

La nuit prochaine, les pluies seront plus intenses sur le nord-ouest, on attend encore jusqu’à 10 l/m². Elles seront plus faibles vers l’est. Le vent soufflera en rafales de 50 à 70 km/h et les minima varieront entre 7 et 9°C.

Indice électricité : ce mercredi, l’indice sera moyen à la côte, faible sur une large partie centrale et médiocre sur l’est. Le pic de luminosité se situera entre 13h et 14h en fonction des régions. C’est à ce moment-là qu’il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l’électricité solaire.