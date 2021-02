Météo de ce mercredi : temps sec, vent glacial

Ce matin, le froid est à son maximum de cette période de " grand froid ", les températures vont de -3°C à Knokke, -9°C à Bruxelles jusqu’à -13°C sur les Fagnes. Avec une bise bien piquante ce matin, les températures ressenties sont proches de -20. Dans un premier temps, nous pourrions retrouver un peu de grisaille mais la tendance pour aujourd’hui est un temps sec et le soleil devrait se montrer en pas mal de régions. Cet après-midi en revanche, on surveillera des nuages bas qui descendent sur les Pays-Bas et qui pourraient gagner notre pays par la Campine et gagner le centre. Il fera sec aujourd’hui, on note aussi un peu plus de nuages sur l’extrême sud du pays mais la neige sur l’est de la France n’arrivera pas jusqu’à nous. Les maxima restent bien frais, on atteindra tout juste 0°C en bord de mer, -1°C à Tournai, -2°C à Bruxelles et Virton, -3°C de Mons à Liège en passant par Namur, -4°C à Spa et St-Hubert et -6°C à Botrange. Le vent de nord-est sera donc très froid ce mercredi.

La nuit prochaine les nuages bas devraient se répandre et empêcher les températures de chuter aussi bas que cette nuit, cela restera glacial tout de même avec -6 à -9°C.