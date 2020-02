Météo de ce mercredi: temps sec et plus frais

Ce matin, le temps redevient vite sec sur l'ouest avec de belles éclaircies qui vont se développer, tandis que quelques giboulées éparses traînent en début de matinée sur les reliefs. Il s'agira de neige fondante ou de grésil. Il fait venteux et plus frais ce matin. En cours de journée, on revient à un temps sec partout, encore de belles éclaircies sur l'ouest puis les nuages seront à nouveau un peu plus nombreux en fin de journée. Les maxima sont en recul par rapport aux jours précédents, on ne dépassera plus 4 à 8 ou 9°C. Cet après-midi également les rafales de vent ne dépasseront plus 50 km/h.

La nuit prochaine, le ciel se couvre et de la pluie revient d'ouest en est. Il s'agira de pluie faible ou de bruine.Les minima en début de nuit atteindront 1 à 6 ou 7°C. Les rafales de vent approcheront encore 45 km/h.

Indice électricité : indice moyen à bon sur l'ouest, plutôt moyen à faible sur le sud-est et l'Ardenne en particulier. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 13 h.