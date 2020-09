Météo de ce mercredi : temps gris mais belle douceur

Ce matin, la grisaille est assez bien présente sur la plupart des régions. Par endroit quelques bancs de brume ou nuages bas réduisent la visibilité. On note aussi quelques averses qui circulent d'ouest en est sur le pays. C'est loin d'être généralisé et l'intensité de ces ondées est assez faible. Le ciel restera finalement assez nuageux en cours de journée, les éclaircies restant très timides. Entre nombreux nuages et rares averses, le vent de sud à sud-ouest sera faible et par moment modéré. Seule consolation pour cette météo assez grise, c'est qu'il fera doux pour la saison, même en l'absence de soleil. Les températures maximales atteindront 15 à 16°C en Ardenne, 17°C sur l'extrême sud, 18°C sur le centre et 19°C sur l'ouest ainsi que sur Liège et la Campine. On pourrait atteindre 20°C sur Anvers.

Pluie et vent de retour dès demain

Demain matin, il devrait pleuvoir sur une bonne partie du pays, il s'agira de pluies faibles à modérées qui n'épargnerons personne. Le vent de sud sera assez fort avec des rafales jusqu'à 50 km/h en bord de mer. Après une matinée grise et pluvieuse, l'après-midi, un ciel de traîne se met en place alternant éclaircies et passages nuageux mais aussi et encore des averses qui pourraient localement s'accompagner d'un coup de tonnerre. La masse d'air change, devient plus fraîche et les maxima ne dépasseront plus 11 à 15°C.

Vendredi, nouvelle zone de pluie cette fois remontant de France pour une nouvelle journée bien grise et humide. L'après-midi, entre nuages menaçants et éclaircies et sous un vent soutenu, on ne dépassera plus 13 à 14°C dans la plupart des régions (16°C possile sur Liège et la Campine).

Le week-end offrira lui aussi un visage fort automnal avec au menu, de fréquentes pluies, du vent et des températures un peu fraîches pour la saison (9 à 13 ou 14°C samedi, et 10 à 13 ou 14°C dimanche).