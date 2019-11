Météo de ce mercredi : temps gris, légèrement humide

Ce matin , à nouveau un ciel couvert avec en pas mal d'endroits des bancs de brume ou de brouillard, des nuages bas et déjà quelques gouttes près du littoral et de la Campine. Dans le courant de la matinée, la situation évoluera peu avec un ciel qui restera couvert, les fines pluies ou bruines pourraient gagner le centre et même le sud du pays au fil des heures mais les quantités resteront très faibles. L'après-midi, peu de changement : ciel fort chargé avec temporairement quelques gouttes éparses. Maxima en baisse : 7 à 9 ou 10°C.

Retour de la pluie jeudi

Pluie jeudi, baisse des températures par la suite - © RTBF - KEYWALL

Demain, une zone de pluie devrait traverser le pays d'ouest en est dès la matinée et traîner un peu l'après-midi en perdant de son activité. Les éclaircies seront de retour demain en cours d'après-midi. Les maxima atteindront 5 à 9°C.

Retour au calme et au sec vendredi entre nombreux nuages et éclaircies. Vendredi en fin de journée, un peu de pluie est possible près du littoral. Il fera à nouveau plus frais, on ne dépassera plus 5 à 9°C vendredi.

Samedi, ciel très nuageux avec un peu de bruine, on ne dépassera plus 4 à 9°C.

Dimanche, faible pluie le matin, faiblissant l'après-midi. 5 à 8°C.