Météo de ce mercredi : temps gris, humide et venteux

Les nuages restent nombreux ce matin. On reste dans une ambiance automnale avec des averses toujours possibles sur une grande partie du pays, alors qu’on attend un temps plus sec et l'une ou l'autre éclaircie sur le Hainaut et la province de Namur.

L’après-midi, le ciel sera changeant avec des passages nuageux et des averses faibles et éparses. La seule région plus épargnée sera une nouvelle fois le Hainaut avec un temps plus sec le long de la frontière française.

Les températures en matinée seront comprises entre 8° sur les Hauteurs et 12 degrés à la côte. Entre 11 et 15 degrés l’après-midi.

Ce soir et la nuit prochaine, les nuages porteurs d'averses vont se faire plus nombreux sur l'Ouest du pays. Plus on ira vers l'Est plus le temps sera sec. Les minima resteront hauts grâce à la couverture nuageuse, ils s'établiront entre 7° en Ardenne et 14 à la mer.

Indice électricité : ce mercredi, l’indice sera généralement faible excepté sur l'extrême Ouest où il sera moyen. L'heure à choisir pour valoriser la production électrique d'origine photovoltaïque se situera entre 14h et 15h.