Météo de ce mercredi : temps gris et humide toute la journée

Ce matin, le ciel sera très nuageux et des averses parfois hivernales tomberont par endroits. Il s’agira de faibles chutes de neige et parfois même de pluie verglaçante sur les reliefs. Soyez bien prudents si vous devez prendre la route ! Un redoux s’amorce déjà en matinée et on attend des valeurs de 0 à 2°C en Ardenne, 3 à 6°C dans le centre et 7 à 8°C dans le nord du territoire.

Pas d’évolution à attendre pour l’après-midi : les nuages resteront majoritaires et ils seront par moments accompagnés de quelques gouttes. Des bancs de brouillard pourraient se former au contact de l’air plus doux sur les sols enneigés. Les thermomètres afficheront des maxima de 2 à 4°C dans le sud-est, 5 à 6°C de Mons à Liège, 7 à 8°C plus au nord et jusqu’à 9°C pour Tournai et le littoral.

Ce soir et cette nuit, une nouvelle zone de pluie envahira rapidement notre pays. On attend la formation de brouillard dans le sud du royaume. Les minima seront positifs partout, compris entre 1 et 6°C.