Météo de ce mercredi : temps frais, entre nuages et éclaircies

Le froid s'installe sur le pays et ce matin les températures sont négatives en pas mal d'endroit. Il faut ajouter par endroit du brouillard givrant. Restez donc prudents sur les routes : visibilité mauvaise et plaques de givre possibles. Sinon, d'une manière générale, on note la poursuite d'un temps sec et de plus en plus froid pour le milieu et la fin de la semaine. Pour cette après-midi, on attend le retour de belles éclaircies par endroits. Malgré cette luminosité, les maxima continuent à chuter : 2 à 4 ou 5° pour cet après-midi.

Les prochains jours : le temps sec et froid se confirme bien

Le froid devient plus marqué, surtout les nuits - © RTBF KEYWALL

Demain, malgré une météo sèche et lumineuse, on ne dépassera plus, -2 à +2°. Peu de changement vendredi avec du soleil généreux mais des maxima de -2 à +1° . Les nuits seront plus froides avec du gel partout : -1 à -4° la nuit prochaine, -2 à -4° vendredi matin. Le danger, ce sera pour la nuit de samedi à dimanche avec l'arrivée d'une zone de pluie sur des sols gelés. on pourrait donc avoir un peu de neige suivie de pluie verglaçante. Très vite dimanche, sous la pluie, on retrouve des températures douces : 5 à 9° mais donc la situation sera temporairement dangereuse samedi soir et dimanche matin.

Indice électricité : Sous un ciel plus clément, il sera bon sur l'ouest, par contre encore faible sur l'est et le sud. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 13h.