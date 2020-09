Météo de ce mercredi : temps calme et un peu plus doux

Ce matin, les nuages seront plus nombreux sur le sud et l'est du pays tandis que sur l'ouest et le centre, des éclaircies devraient être visibles dès le lever du soleil. En cours de journée, comme les jours précédents, la tendance sera aux nuages bourgeonnants. Sous quelques uns d'entre eux, une petite averse locale pourrait se produire, mais la plupart du temps, il fera sec, entre nuages et éclaircies. A noter tout de même un ciel un peu plus chargé sur le sud-est du pays (Sud province de Liège et province de Luxembourg). Les températures sont en hausse de jour en jour, on attend 15 à 20°C pour aujourd'hui (21°C possibles à Anvers et en Campine). Le vent de secteur nord-ouest restera faible.

La nuit prochaine, les nuages se dissipent et le ciel se dégagera plus ou moins complètement en première partie de nuit. Plus tard, des nuages élevés et moyens reviendront par le littoral et gagneront le centre en fin de nuit. les minima afficheront 7 à 12°C.

Indice électricité : les informations sur l'indice seront remises à jour plus tard dans la journée suite à un problème technique.