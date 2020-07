Météo de ce mercredi : temps calme et lumineux

Ce matin, le soleil finira par s'imposer dans un ciel où ne circulent que des nuages d'altitude qui se déplacent d'ouest en est du pays. Dès la fin de la matinée, des nuages de beau temps bourgeonneront, mais cela restera sans conséquence, le temps sera sec. En milieu ou fin d'après-midi, le ciel aura tendance à se dégager davantage. Le vent d'ouest à nord-ouest soufflera de manière modérée mais ce sera moins fort que les jours précédents. Les températures évoluent peu par rapport à hier, on attend 19 à 20°C en Ardenne et au littoral et une moyenne de 22°C dans le centre du pays et jusqu'à 23°C sur l'extrême sud. Ce soir, le ciel sera bien dégagé.

La nuit prochaine, le ciel sera étoilé, il y aura moins de vent, les minima descendront entre 7 et 10 à 12°C.

Indice électricité : Le soleil va s'imposer aujourd'hui, l'indice redeviendra donc excellent en toutes régions. La période à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 14 ou 15h.