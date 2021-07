Météo de ce mercredi : temps calme et estival

Les conditions restent très calmes sur la Belgique.

Le ciel est dégagé et annonce une très belle matinée. Les températures matinales sont de saison avec 5° dans les Hautes Fagnes et entre 12 et 15° ailleurs.

Cet après-midi, quelques nuages vont se développer sur une partie nord et sur l’Ardenne et le Luxembourg. Le temps sera sec toute la journée. Il fera avec jusqu’à 26-27°. Le ciel va à nouveau se dégager ce soir. Les températures en fin de nuit seront de saison : 10 à 16°.

Demain matin, grand beau temps avec davantage de nuages sur la partie centrale, est et sud mais le temps sera lumineux. Le vent de Nord va apporter de l’air moins chaud : 20 à Ostende et autour des 24° sur la Belgique. Retour d’un ciel dégagé en fin de journée.

Vendredi s’annonce toujours très ensoleillé avec de 21 à 25°.

Samedi, après une belle matinée, le temps se gâtera en après-midi. Nous attendons des averses et des orages localement assez forts. T° autour de 24-25°.

Dimanche sera nuageux et le temps sera instable avec des averses partout et quelques coups de tonnerre. Les températures après-midi auront des valeurs autour de 23-24°.