Météo de ce mercredi : temporairement un peu de pluie, puis vent et douceur

Ce matin, il y a une ligne d’averses qui va traverser le pays d’ouest en est depuis le Hainaut jusqu’à la Campine, ce sera chose faite pour 8h ce matin. On pourra alors parler d’un retour à un temps plus sec, ce qui n’exclut pas quelques timides averses localement sur le centre en matinée. Les nuages resteront nombreux et les éclaircies seront un peu l’exception le matin, elles se développeront davantage l’après-midi. D’une manière générale, cette journée sera la plus clémente de la semaine. Attention toutefois, on s(attend encore à des rafales de vent de sud jusqu’à 60 km/h. Les températures stagnent dans le centre mais poursuivent leur remontée sur les reliefs avec des maxima qui afficheront 5 à 6°C sur les hauteurs et de 9 à 10°C partout ailleurs dans le pays.

La nuit prochaine il fera d’abord encore sec mais en cours de nuit, une zone de pluie va aborder l’ouest du pays et le traverser assez rapidement d’ouest en est avec à la clé des rafales de vent de 80 à localement 90 km/h à l’intérieur des terres, une rafales à 100km/h est possible en bord de mer. Les minima resteront doux, de l’ordre de 5°C en Ardenne et 8 à 9°C partout ailleurs.