Météo de ce mercredi : soleil, soleil, soleil !

Le temps restera calme et sec la nuit prochaine pour des minimas compris entre 11 et 18 degrés.

Pas de changement durant l’après-midi, le temps restera très ensoleillé et on ne retrouvera que quelques nuages d’altitude sur le Limbourg et la Gaume. Le mercure va grimper pour indiquer 26 degrés à St-Hubert et Spa, 28 pour Arlon et le littoral, 30 degrés sur la plupart des autres régions et jusqu’à 31 degrés du côté de Tournai.

Le soleil s’imposera facilement ce matin sur l’ensemble des régions, le vent restera faible à modéré. On retrouvera déjà en milieu de matinée 22-23 degrés sur le sud du pays, 24-25 dans le centre et jusqu’à 26 degrés pour Tournai.

Dégradation attendue ce vendredi

Demain, jeudi, le soleil sera bien présent sur l’ensemble des régions dès le matin. Des nuages se formeront sur l’est du pays puis le centre l’après-midi mais ils resteront sans conséquence et ne gâcheront absolument pas l’impression de beau temps. Les maxima seront stables et à nouveau compris entre 26 et 31 degrés.

Une dégradation est attendue en fin de semaine. Le temps sera chaud et ensoleillé vendredi mais les nuages se feront plus nombreux au fil des heures via la frontière française et des orages, parfois violents, sont à craindre en soirée et dans la nuit de vendredi à samedi. Maxima 26 à 32 degrés.

Samedi, de belles éclaircies sont attendues une fois les averses orageuses du début de matinée évacuées via le nord-est du pays. De nouvelles averses sont au programme l’après-midi, elles arriveront par l’ouest. Le vent se renforcera avec des rafales de 50-60 km/h et les températures seront en nette baisse avec des maxima compris entre 21 et 26 degrés.

Dimanche, de nouvelles averses circuleront d’ouest en est au fil des heures, le vent se maintiendront avec un mercure compris entre 19 et 23 degrés. Retour à un temps plus calme dès lundi.