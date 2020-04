Météo de ce mercredi : soleil généreux

La nuit prochaine il fera encore froid, mais un peu moins que la nuit précédente car les nuages seront un peu plus nombreux. Les minima resteront positifs au littoral (+2°C), ils atteindront 0°C dans le centre et encore -2 à localement -5°C dans les vallées ardennaises.

Fin de semaine plus nuageuse avant un weekend printanier

Plus nuageux jeudi et vendredi - © RTBF KEYWALL

Demain, il y aura encore de belles éclaircies sur le sud-est, un peu plus de nuages vers l'ouest mais cela restera sans conséquence. Dans le courant de l'après-midi on parlera d'un ciel nuageux avec des éclaircies mais il fera encore sec. Le vent restera faible de secteur ouest et les maxima seront en hausse par rapport à aujourd'hui, on attend 7 à 11 ou 12°C. La nuit de jeudi à vendredi sera nuageuse et donc moins froide avec des minima de 2 à 6°C.

Vendredi, le ciel restera très nuageux sur le sud, quelques éclaircies reviendront sur l'ouest, il fera sec et les températures nous bougeront pas par rapport à la veille.

Samedi, les éclaircies seront bien plus larges, il fera frais le matin mais ensuite on attend 11 à 14°C.

Dimanche, le vent passe au secteur sud et cela nous vaudra une véritable petite bouffée de douceur sous un soleil resplendissant avec des maxima de 17 à localement 21°C.