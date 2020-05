Météo de ce mercredi : soleil et fraîcheur matinale

Indice électricité : l'indice redevient excellent aujourd'hui, et ce en toutes régions. La période à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 14h.

La nuit prochaine, sous un ciel complètement étoilé, les températures vont à nouveau chuter, on attend des minima en fin de nuit de -1°C dans les Hautes Fagnes et de 4 à 6°C ailleurs dans le pays.

Ce matin , le ciel est déjà bien dégagé, il fait frais et c'est une journée baignée de soleil qui nous attend. Le vent d'est à nord-est reste faible à modéré. Du coup, malgré un soleil généreux, on ne dépassera pas 15 à 18°C dans une ambiance bien lumineuse. On se situe dans les valeurs de saison.

Soleil et douceur quelques jours

Soleil et belle douceur - © RTBF KEYWALL

Demain matin, comme aujourd'hui un ciel serein et des températures fraîches pour commencer. En cours d'après-midi quelques champs nuageux inoffensifs pourraient être observés. Les températures continuent à grimper, on attend 18 à 21°C. Le vent passe au nord et reste faible.

Vendredi, après une nuit un rien moins froide que les précédentes, c'est toujours le soleil qui s'impose. Quelques nuages bourgeonneront mais il fera sec et encore plus doux que la veille : 20 à 24°C.

A priori le ciel deviendrait plus nuageux samedi, notamment sur l'extrême sud du pays mais il ferait encore très doux : 18 à 23°C.

Dimanche, le scénario météo se confirme de jour en jour : arrivée de quelques faibles averses poussées par un vent de nord qui se renforce. Le soleil sera moins présent mais c'est surtout de l'air plus frais qui débarquera chez nous, on ne devrait plus dépasser 12 à 14 ou 15°C.

Confirmation du coup de frais lundi avec, certes, des éclaircies , mais des maxima en chute libre : 8 à 12°C seulement.