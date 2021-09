Peu de chance de retrouver des éclaircies sur le centre et l’ouest du pays si ce n’est en toute fin de journée. En revanche, le sud de la province de Luxembourg devrait bénéficier de soleil dès les premières heures du jour. Dans ces conditions, les températures seront assez fluctuantes d’une région à l’autre, ainsi on attend 14°C à Botrange et 18 à 19°C dans le centre du pays sous la grisaille. En revanche 20°C sur l’extrême sud, d’Arlon à Virton ainsi que sur l’axe Tournai à Anvers. Le vent restera faible ce mercredi, orienté au secteur nord-est.

Ce soir et la nuit prochaine , la grisaille restera encore bien présente sur une moitié ouest du pays tandis que le ciel sera étoilé sur l’est et le sud, cela nous donnera des minima de 8 à 13°C en allant de Botrange à Ostende.

Demain jeudi, encore pas mal de nuages en matinée sur l’ouest du pays alors que le soleil sera déjà bien présent sur une moitié est. Dans l’après-midi, tout le monde se retrouvera entre nuages et éclaircies. Poursuite du temps sec et maxima de 20 à 22°C avec un vent faible de secteur nord-est.

La meilleure journée de la semaine sera sans nul doute vendredi où le soleil devrait briller du matin jusqu’au soir avec tout au plus quelques nuages de beau temps inoffensifs qui bourgeonneront. Les maxima deviendront franchement agréables avec 20 à 24°C .

Samedi, un peu plus de nuages et un ou deux degrés de moins mais maintien du temps sec. Depuis hier les modèles météo ont complètement revu leurs prévisions pour dimanche et le début de la semaine prochaine. Initialement, on annonçait hier le retour de la pluie dès dimanche, or là les dernières tendances semblent plutôt confirmer une poursuite de ce temps ensoleillé et doux. Il faudra donc confirmer cela dans les prochaines heures.