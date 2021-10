© Meteonews Ce mercredi, on observe tout d’abord une très grande douceur dès le réveil avec des températures de l’ordre de 17°C dans le centre du pays. Le ciel se couvre rapidement par l’ouest et quelques éclaircies et rayons de soleil seront possibles sur l’est et le sud en tout début de matinée. Une zone de pluie s’approche par la Manche.

© Meteonews Au fil des heures cette zone de pluie provoquera des averses qui vont donc gagner le littoral puis vont s’avancer vers le centre en cours de matinée en perdant un peu d’activité, ce n’est qu’après-midi que des averses, cette fois assez espacées arriveront sur le sud et l’est. Le ciel se couvrira donc assez vite. Le vent continue à se renforcer, on attend des rafales de sud à sud-ouest jusqu’à 50 ou 60 km/h. La masse d’air reste donc très douce et les maxima atteindront 16 à 19°C malgré un ciel de plus en plus menaçant.

Ce soir et la nuit prochaine, le vent continue à se renforcer avec, à craindre, des rafales de 80 à très localement 100 km/h (notamment au littoral). La pluie va cette fois redoubler d’intensité. Prudence sur les routes où des bourrasques de vent se conjugueront avec de nombreuses feuilles mortes sur des routes détrempées. Les minima se rafraîchiront : 7 à 10°C.

5 images © Meteonews

Coup de vent la nuit prochaine

5 images © Meteonews

Grande fraîcheur jeudi et vendredi

Demain jeudi, le vent faiblira un peu par rapport à la nuit mais on peut encore observer des rafales de 60 à localement 80 km/h de secteur ouest. La pluie continue laissera la place à de fréquentes averses qui commenceront à s’espacer. C’est de l’air plus frais qui envahit le pays, les maxima ne dépasseront plus 9 à 11°C. Quelques éclaircies sépareront donc les averses de la journée. Les dernières averses s’évacueront dans la nuit de jeudi à vendredi. Vendredi, c’est un ciel de traîne qui nous attend avec une alternance d’éclaircies et de passages nuageux. Les averses deviendront rares et limitées à l’extrême nord du pays. Le vent reste soutenu avec des rafales de 50 à 60 km/h de secteur ouest. Celui-ci accentuera l’impression de fraîcheur avec des maxima cette fois largement en dessous des valeurs de saison, on ne dépassera plus 9 à 12°C. Une accalmie se confirme pour le week-end avec progressivement un temps sec et moins venteux. Il fera encore frais samedi : 10 à 14°C, mêmes valeurs pour dimanche avec localement un degré de plus que la veille.