Météo de ce mercredi : retour éclatant du soleil

Ce matin , les températures sont fraîches mais cette fois partout avec des gelées essentiellement sur la moitié sud du pays. Mis à part cette fraîcheur, ce sera plein soleil dès le matin, et l'on gardera un ciel serein tout au long de la journée. Du coup, au fil des heures, les températures vont remonter à nouveau au-dessus des normales de saison, on atteindra 13°C en bord de mer, mais de 16 à 18°C partout ailleurs. Le vent d'est sera plus discret qu'hier. Tout au plus sur l'ouest quelques voiles nuageux d'altitude seront possibles, mais de manière discrète et inoffensive.

Douceur et un peu plus de nuages en fin de semaine

Plus doux et un peu plus nuageux - © RTBF KEYWALL

Demain, encore beaucoup de soleil en matinée puis, progressivement en journée, toujours du soleil mais aussi des nuages bourgeonnants, il fera sec et encore nettement plus doux qu'aujourd'hui avec des maxima de 18 à 22 voire 23°C.

Vendredi, à nouveau un temps sec, mais ciel plus laiteux que la veille, maxima identiques à ceux de jeudi, toujours très doux pour la saison. Dès vendredi, un nuage bourgeonnant pourrait provoquer une faible averse isolée sur l'ouest du pays mais ce sera localisé et très faible.

Par contre, samedi, avec un ciel légèrement plus encombré, quelques averses pourraient nous revenir mais toujours de manière assez sporadique. On attend 16 à 22°C samedi.

Dimanche : plutôt ensoleillé le matin, plus nuageux l'après-midi avec une averse isolée possible, on attend 16 à 20°C. A priori, dès lundi, le vent repasse à l'est, il fera de plus en plus ensoleillé mais aussi plus sec, mais paradoxalement un peu plus frais.