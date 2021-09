La météo - 29/09/2021 Les prévisions en Belgique

© Meteonews La pluie est de retour ce matin avec une zone assez active qui se déplacera assez rapidement d’ouest en est. Le vent se renforce déjà, orienté au secteur sud-ouest, on attend des rafales de 40 km/h ce matin, cela pourrait grimper à 50 ou 60 km/h l’après-midi. La matinée sera donc moyennement pluvieuse, des éclaircies reviendront dès midi par l’ouest du pays.

© Meteonews En deuxième partie de journée, on n’exclut pas quelques coups de tonnerre, essentiellement sur le nord de nos régions. Associées au vent soutenu, les températures seront en baisse et l’impression sera dans l’ensemble assez fraîche avec des maxima de 13 à 15°C soit quatre degrés de moins qu’hier. Le temps redeviendra plus sec en soirée et les éclaircies s’élargiront.

Ce soir et la nuit prochaine, avec un ciel qui se dégage et un vent qui faiblira sensiblement, les minima seront en chute libre. On ne devrait pas dépasser 2 à 5°C (7°C en agglomération bruxelloise), on risque donc quelques gelées au sol en Ardenne. Des bancs de brume ou du brouillard pourraient se former en pas mal d’endroits.

6 images © Meteonews

Jeudi plus calme

6 images © Meteonews

Week-end automnal en vue

Demain jeudi, on peut clairement parler d’une amélioration pour la journée de jeudi. En effet, après la dissipation des grisailles matinales, nous devrions bénéficier d’un temps sec avec un soleil voilé en matinée. Le vent de sud-ouest restera soutenu au littoral mais faiblira par rapport à la veille sur le centre du pays. Les températures remonteront légèrement, on attend 12 à 16°C. L’après-midi, les nuages s’épaissiront mais nous resterons au sec. Confirmation d’un temps sec vendredi, sauf au littoral et sur un tiers ouest de notre pays. En effet, nous aurons un dégradé avec de la pluie en bord de mer, un ciel nuageux avec quelques faibles averses en Flandre, des éclaircies et un temps sec cette fois sur une bonne moitié sud du pays. Les maxima atteindront 14 à 18°C et le vent se renforcera à nouveau avec des rafales de 50 km/h mais cette fois, de secteur sud. Le week-end prendra une tournure fort automnale puisque deux zones de pluie devraient se succéder, poussées par des vents de plus en plus forts. La première samedi matin, la seconde dimanche avec cette fois de fortes pluies et des rafales de vent de 60 à 70 km/h.