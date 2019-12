Météo de ce mercredi : retour de la pluie

Ce matin, une nouvelle zone de pluie traverse le pays d'ouest en est avec des rafales de vent de 50 à 60 km/h. Au-dessus de 400m d'altitude, un peu de neige se mêlera à la pluie en cours de matinée, la limite pluie-neige remontera au-dessus de 500m l'après-midi. Sur les Hautes Fagnes, une petite accumulation neigeuse est possible en fin de journée. Les maxima atteindront 2 à 8°C. Cet après-midi, on notera le retour d'un temps plus sec à partir de l'ouest et sur le centre du pays (plus sec = moments de temps sec séparés par quelques averses), tandis qu'il pleuvra encore sur le sud-est (neige au-dessus de 500m). Le vent faiblira un peu.

Indice électricité : Cette journée de mercredi sera fort chahutée, on aura quelques éclaircies sur l'ouest et le centre, l'indice sera donc moyen sur le centre, mais restera faible ailleurs (est et sud). L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe à 13h.

La nuit prochaine, des averses seront encore possibles, surtout sur l'est et le sud, prudence car elles seront hivernales au-dessus de 300m d'altitude. Les minima descendront de 0 à 3°C.