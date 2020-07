Météo de ce mercredi : retour de la pluie par le nord

Ce matin , il pleut déjà sur une bonne moitié nord du pays, le temps est encore temporairement sec au sud du Sillon Sambre-et-Meuse. Il s'agit de fortes averses parfois ponctuées d'un coup de tonnerre qui vont lentement s'enfoncer vers le sud au fil des heures. Sur le centre, on pourrait accumuler jusqu'à 10 litres d'eau par mètre carré. Le vent sera encore soutenu en ce premier jour de juillet avec des rafales de 50 km/h de secteur sud-ouest. L'après-midi, le littoral retrouvera un temps sec mais les averses et les coups de tonnerre seront possibles partout ailleurs dans le pays. Les températures afficheront 19 à 20°C sur la plupart des régions, on ira jusqu'à 24°C sur l'extrême sud.

Météo plus sèche dès demain

Demain matin, encore quelques averses au réveil sur l'extrême sud du pays tandis que ce sera déjà un temps sec partout ailleurs. Demain après-midi, nous resterons entre nuages et éclaircies, il fera quasiment sec (à une averse isolée près) et le vent sera encore soutenu comme aujourd'hui et les maxima atteindront 17 à 21°C.

Vendredi, journée plus calme en perspective, après une matinée ensoleillée, les nuages bourgeonneront l'après-midi, mais à priori sans conséquence, on gardera un temps sec. Le vent de sud-ouest, encore modéré ne dépassera plus 40 km/h en rafales. Les maxima atteindront 18 à 21 ou localement 22°C.

Samedi, le temps restera sec, les éclaircies seront les plus larges sur le sud du pays, il fera plus gris sur l'ouest et le littoral, il y aura encore pas mal de vent et les maxima afficheront 20 à 22 ou localement 23°C. La nuit de samedi à dimanche, une petite zone faiblement pluvieuse pourrait donner quelques gouttes.

Dimanche retour d'un temps sec, maxima de 20 à 22 ou 23°C.