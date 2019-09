Météo de ce mercredi: retour de la pluie par l'ouest

Nous débutons une journée nettement plus grise que les précédentes avec l'arrivée, dès le matin d'un ciel couvert par le littoral pouvant s'accompagner de très faibles pluies ou bruines. Cette zone de pluie très affaiblie (les restes de "Dorian" qui a traversé l'Atlantique) avancera sur le centre et l'est en cours de journée. Les dernières éclaircies disparaîtront très rapidement sur le sud et l'est. Le vent se renforcera de secteur sud-ouest avec des rafales de 40 à 60 km/h. Les maxima se tasseront légèrement par rapport à hier, on attend 14 à 17 ou 18°C.

Indice électricité : Il redevient faible partout ce mercredi, encore moyen sur le sud-est avec quelques éclaircies en début de matinée. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe entre 13 et 14h.

La nuit prochaine, la zone de pluie, toujours assez faible continuera sa progression vers le sud-est du pays, les minima resteront compris entre 11 et 15°C.