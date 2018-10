Météo de ce mercredi : retour de la grisaille

Changement de temps ce matin à partir de l'est du pays. Des nuages en provenance d'Allemagne progressent vers nos régions tandis qu'il y a encore par endroit des bancs de brume ou de brouillard. Ce sera donc un dégradé allant d'éclaircies au littoral et ciel plombé sur les Cantons de l'est. Sous cette grisaille tenace, on n'exclut pas quelques gouttes de pluie ou de bruine, elles devraient surtout se concentrer sur les provinces de Liège et de Luxembourg, les quantités resteront très faibles. Ailleurs le ciel restera nuageux mais il fera encore sec. Le vent souffle de manière modérée de secteur nord-ouest et les maxima seront compris entre 12 et une moyenne de 16° dans le centre.

Arrivée de la fraîcheur

Chute annoncée des températures - © RTBF KEYWALL

Demain, toujours un temps assez gris le matin avec un fin crachin possible dans le sud-est. Puis, au fil des heures, retour de quelques éclaircies avec un temps sec. Maxima en baisse, compris entre 9 et 13° avec un vent modéré d'ouest. Vendredi, on démarre la journée au sec mais le ciel se couvre à partir du littoral et une zone de pluie va s'enfoncer sur le pays dans une ambiance fort grise et venteuse. On ne dépassera plus 7 à 8° sur les reliefs et 11 à 12° dans le centre.

Indice électricité : sous les nombreux nuages, il restera moyen, voire faible. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 14h.