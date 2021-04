Météo de ce mercredi : retour de giboulées

Ce matin, le gel est un peu plus limité au nord du pays, on note 1°C à Bruxelles, -1°C en Campine et -3 à localement -8°C en Ardenne. Mis à part quelques bancs de brouillard givrant ou un peu de brume, le ciel sera encore lumineux en début de matinée mais ce ne sera plus le grand ciel bleu comme les jours précédents. En cours de matinée, des nuages commenceront à se développer et des averses sous forme de giboulées sont possibles. Comme les jours précédents, c’est essentiellement (mais pas exclusivement) de la Campine à la région liégeoise que les giboulées sont censées se produire, le temps restera nettement plus sec près de la frontière française. Entre nuages, éclaircies et quelques rares averses, les températures maximales seront en baisse, elles atteindront 4 à 5°C sur le relief ardennais et de 8 à 9°C dans le centre du pays. Le vent de nord à nord-est restera faible à modéré. Le ciel devrait à nouveau se dégager en toute fin de journée.

La nuit prochaine, sous un ciel qui se dégage à nouveau, le gel sera de retour, mais plus partout : minima de +3°C en bord de mer, 0 à -1°C dans le centre et encore -2 à -3°C sous le Sillon Sambre-et-Meuse.