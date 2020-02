Météo de ce mercredi : retour d'un temps sec

Enfin voici un retour au calme ce matin avec un temps sec qui s'installe au moins jusqu'à samedi. Ce matin, la grisaille pourrait être tenace par endroit, mais les éclaircies devraient gagner du terrain au fil des heures à partir de l'extrême sud du pays. Il fera nettement moins venteux que les jours précédents mais les maxima peineront à décoller : 4 à 8 ou 9°C de l'Ardenne vers le centre.

La nuit prochaine, la couche nuageuse se dissipe et l'on retrouvera des coins de ciel étoilé. Du coup, les températures seront en baisse et le gel concernera les reliefs de l'Ardenne avec -2°C, on ira de +1 à +2°C partout ailleurs.

Indice électricité : La grisaille s’accroche sur le centre et l'ouest : indice moyen à faible. Davantage d'éclaircies sur l'est et le sud : indice bon à très bon. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 13h.