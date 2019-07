Météo de ce mercredi: retour d'un temps estival

Ce matin, retour d'un temps estival avec un soleil enfin plus généreux que les jours précédents. La masse d'air continue à se radoucir et l'on attend des maxima de 21 à 25°. En cours de matinée, des nuages seront un peu plus nombreux sur la Campine et le nord-est de nos régions mais finalement cela restera lumineux partout l'après-midi. Le vent de nord sera très faible.

Nouveau pic de chaleur la semaine prochaine

La chaleur s'amplifie à nouveau dès samedi - © RTBF KEYWALL

Jeudi, d'abord encore un ciel bien ensoleillé le matin, puis cela se couvrira à nouveau par l'ouest et pourrait être suivi de très faibles pluies demain en fin de matinée sur l'ouest et en fin de journée sur le centre et la nuit suivante sur l'est, mais dans des quantités assez négligeables. Les températures maximales atteindront 22 à 24°. Vendredi, retour d'un temps complètement sec et partiellement nuageux, maxima de 21 à 25°. Samedi, après une matinée bien lumineuse, le ciel se couvrira et des averses reviendront par le littoral et se propageront vers toutes les régions. Localement, un coup de tonnerre n'est pas à exclure. Il fera chaud et lourd : 24 à 27°. Dimanche, encore pas mal de nuages mais aussi des éclaircies, temps sec et maxima de 22 à 25°. La chaleur s'amplifiera dès lundi : 25 à 30° et mardi : 28 à 32°.