Météo de ce mercredi : retour d'un peu de vent

Ce matin, par endroits quelques champs nuageux, plutôt sur le nord du pays. Par contre, encore et toujours de belles éclaircies sur le sud. En cours de journée, les nuages bourgeonneront pas mal et l'on se retrouvera entre nuages et éclaircies. Le vent reste piquant et modéré de nord-est, on pourrait avoir des rafales jusqu'à 60 km/h au littoral. Les maxima seront identiques à hier : 10 à 12°C (14°C sur l'extrême sud). Le ciel se dégagera en toute fin de journée.

La nuit prochaine, avec quelques champs nuageux, il fera un peu moins frais que les jours précédents, on attend 2 à 4°C.

Indice électricité : l'indice redevient excellent sur la plupart des régions. La période à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 14h.