Météo de ce mercredi : retour au calme

le ciel reste nuageux, les minima resteront compris entre 4 et 8°. On notera encore quelques gouttes temporairement sur le nord.

On revient à une météo très calme ce matin. On note des nuages bas sur l'extrême sud du pays, sinon ailleurs, nous devrions retrouver de belles éclaircies assez vite. Après une matinée lumineuse sur le nord et le centre, les nuages vont gagner du terrain à partir du sud. On ne peut exclure une petite averse à partir de la Lorraine belge, mais ce sera faible en terme de quantité de pluie. Le vent a faibli depuis hier, il sera faible à modéré de secteur sud-est. Les maxima, en hausse, seront proches des valeurs de saison en s'échelonnant de 8 à 12°.

Vers un week-end particulièrement doux

Le soleil à nouveau présent dès samedi - © RTBF KEYWALL

Demain, le soleil devrait encore être généreux sur le nord et le centre, le ciel sera voilé sur le Sillon Sambre-et-Meuse, il fera déjà couvert sur la Lorraine belge où quelques gouttes sont possibles en toute fin de matinée. Demain après-midi, une zone de pluie approchera notre littoral tandis que des ondées vont remonter du sud vers l'est du pays avec possibilité localement d'un coup de tonnerre. Les maxima afficheront 10 à 14° et le vent sera faible à modéré de secteur sud. Vendredi, encore assez bien de nuages le matin sur le sud avec un peu de pluie, puis, l'après-midi le soleil sera de retour en toute région. On ne dépassera plus 6 à 11°. Le week-end s'annonce agréable avec des nuits fraîches mais des journées bien ensoleillées, maxima de 9 à 12° samedi et 13 à 15° dimanche.



Indice électricité : moyen en région anversoise, faible en Gaume. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 13h.