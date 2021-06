Météo de ce mercredi : progressivement plus nuageux mais toujours lumineux

La matinée s’annonce bien ensoleillée sur l’ensemble des régions. Des nuages d’altitude se développeront en cours de matinée sur l’ouest du royaume et voileront le soleil par moments. On attend quelques cumulus sur la Wallonie vers la fin de matinée. Les températures resteront bien agréables et en fin de matinée, elles atteindront 18 à 19°C en Haute Belgique et à la côte, et 20 à 22°C en plaine.

© RTBF - DREAMWALL Les nuages seront un peu plus nombreux l’après-midi, mais il s’agira de nuages de beau temps et nous garderons donc une impression bien lumineuse. Le littoral devrait conserver un ciel complètement dégagé. La douceur nous accompagnera toujours avec des valeurs de 20°C près du bord de mer, 21°C en Ardenne, 23°C pour Virton, 24 à 25°C sur une large partie centrale et jusqu’à 26°C en Campine.

4 images © RTBF – DREAMWALL

La nuit prochaine, le ciel aura tendance à bien se dégager. Les minima varieront entre 11 et 13°C, mais ça pourrait descendre plus bas dans certaines vallées de l’Ardenne.

Du soleil et de la douceur encore pour les prochains jours

Pas d’évolution à attendre pour demain avec un temps lumineux en perspective et tout au plus quelques voiles ou quelques nuages de beau temps, plus denses sur la moitié nord du royaume en cours d’après-midi. Quelques gouttes seront possibles très localement en Ardenne en fin de journée. Les maxima continueront leur hausse progressive et on attend de 20 à 27°C l’après-midi. Vendredi, le soleil sera toujours de la partie, accompagné de quelques petits nuages de beau temps purement décoratifs, plus nombreux l’après-midi. Il y aura tout de même un petit risque d’averse sur le Sud-Est. Les températures maximales seront plutôt stationnaires et atteindront 21 à 26°C. Les conditions météo resteront stables et similaires pour samedi : temps généralement ensoleillé avec quelques cumulus qui se développeront en cours de journée. Les maxima ne bougeront pas, compris entre 20 et 26°C.