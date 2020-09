Météo de ce mercredi : progressivement plus nuageux et plus venteux

Rejoignez-nous sur Facebook : Météo RTBF, ciel partagé !

Le temps sera plus automnal dès aujourd’hui. À l’approche d’une perturbation venant de France, le ciel sera plus nuageux sur le nord-ouest du territoire avec déjà un risque de quelques gouttes en matinée. Ailleurs, le temps restera sec et plus lumineux. En milieu de matinée, le mercure indiquera 15 à 16 degrés sur le sud-est et de 18 à 19 degrés sur le reste du pays.

Cet après-midi, la zone d’averses progressera vers le centre du territoire. Ces averses deviendront localement intenses et orageuses. Il fera encore temporairement sec sur la moitié est du royaume. Le vent se renforcera avec des rafales de 50 à 60 km/h. Les maxima resteront supérieurs aux normales de saison : 19 à 20 degrés sur les hauteurs, 20 degrés au littoral, 21 à 22 degrés sur une majeure partie du pays et jusqu’à 23 degrés en région liégeoise et en Campine.

Ce soir et cette nuit, la perturbation concernera l’ensemble des régions avec des pluies parfois éparses, parfois plus soutenues. Dans une ambiance toujours venteuse, les minima descendront entre 9 et 12 degrés.

Indice électricité : ce mercredi, l’indice sera moyen sur le nord-ouest et plutôt bon sur une grande partie est du territoire. L’heure à choisir pour valoriser la production électrique d’origine photovoltaïque se situera vers 14h.