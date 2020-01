Météo de ce mercredi plus calme : retour des éclaircies

Aujourd'hui, on peut enfin parler d'une accalmie avec très temporairement encore l'une ou l'autre averse hivernale sur l'extrême sud ou l'extrême est en début de matinée, puis rapidement un temps plus sec à partir de l'ouest et du centre du pays. On observera un vent encore soutenu avec des rafales de 50 à 60 km/h de secteur ouest. Ce mercredi, c'est aussi et surtout le retour rapide des éclaircies : d'abord sur le littoral puis sur le centre, plus tard dans la journée sur les reliefs également. Les températures remontent progressivement avec des maxima de 3 à 8°C.

La nuit prochaine, les nuages bas reprendront un peu le dessus, notamment sur le sud-est, il continuera à faire sec mais les minima resteront positifs : 1 à 4 ou 5°C..

Indice électricité : Dégradation avec un indice bon sur l'ouest et le littoral, moyen sur le centre et faible sur l'est et le sud. l'indice restera moyen sur l'ouest et faible ailleurs. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 13h.