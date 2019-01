Météo de ce mercredi : pluies et averses hivernales en matinée avant l'arrivée d'éclaircies

On reste dans un temps assez instable ce matin avec encore beaucoup de nuages sur toutes les régions et quelques averses. Au-dessus de 200-250m d’altitude, les précipitations sont hivernales (neige fondante ne tenant généralement pas au sol) donc sur les communes les plus hautes on aura une petite accumulation neigeuse supplémentaire (au-dessus de 400-500m d'altitude). Malgré tout, une amélioration se dessine à partir du Nord avec des éclaircies de plus en plus larges qui vont gagner du terrain à partir de la mi-journée.

Cette après-midi, les éclaircies vont gagner Bruxelles puis le Sud du pays. Le ciel restera plus chargé sur les Hautes Fagnes mais on reviendra à un temps sec partout. Le vent sera toujours bien sensible et il fera un peu plus frais qu’hier : 1 petit degré sur les hauteurs, 5 à 6° le long du Sillon Sambre et Meuse, 7 à Bxl, 8 à la mer.

La nuit prochaine

Le ciel sera généralement bien dégagé cette nuit, les températures vont donc largement chuter. On attend -4° en Ardenne, -1 à -2° dans la plupart des régions, seul le littoral restera dans le positif avec +2°. Les bancs de brume et de brouillard se formeront localement en fin de nuit.