Météo de ce mercredi : pluie, vent et douceur

Pluie jeudi, plus frais vendredi et le weekend

Vers un week-end plus froid - © RTBF-KEYWALL

Ces pluies, on les retrouve une bonne partie de la journée de jeudi sous un ciel le plus souvent couvert. Le vent restera fort, rafales de 50 km/h localement et les maxima seront en légère baisse : 7 à 11°C.

Vendredi, changement de masse d'air, les dernières pluies s'évacuent par le sud en matinée et des éclaircies reviennent par le nord, le vent faiblit. Quelques averses possibles en fin de journée et pas plus de 4 à 8 ou 9°C pour les maxima.

Un temps plus sec et plus froid sera d'actualité le prochain week-end. Les gelées seront de retour dans la nuit de vendredi à samedi. On surveillera la remontée d'une zone pluvio-neigeuse dimanche qui pourrait déborder de l'est de la France jusqu'à nos régions, ce sera à confirmer car pas sûr. Seule certitude, la fraîcheur qui s'installe avec des maxima de 2 à 4°C seulement.