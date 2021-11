© Meteonews Le pays sera coupé en deux ce mercredi, certes ce matin, c’est ciel couvert pour presque le monde (ciel dégagé et 1°C à Ostende à 5h) mais on va surveiller une zone de pluie qui remonte de la France et qui concerne le sud du Sillon Sambre-et-Meuse dès maintenant. Plus au nord, on devrait rester au sec, même si au littoral, des averses en provenance de la mer du Nord se formeront en cours d’après-midi.

© Meteonews Situation évoluant peu en seconde partie de journée : pluie au sud, temps plus sec au nord. Tout cela manquera singulièrement de soleil le matin, des éclaircies reviendront sur l’ouest et le centre dès le début de l’après-midi. Les températures continuent à baisser, on ne dépassera plus 5 à 9 voire 10°C. Le vent virera au nord à nord-ouest mais restera faible.

Ce soir et la nuit prochaine, retour à un temps sec sauf encore quelques gouttes résiduelles sur l’extrême sud du pays. Minima de 2 à 5°C.

5 images © Meteonews

Un peu plus sec dès demain

5 images © Meteonews

Fin de semaine encore fraîche

Demain jeudi, moins de pluie mais toujours autant de grisaille. On notera des averses de la mer du Nord poussées vers notre littoral avec à la clé un coup de tonnerre local. Ailleurs dans le pays on ne sera pas complètement au sec mais comme la veille, cela manquera toujours de soleil. 6 à 11°C sont à nouveau les maxima. Le vent de nord s’accentuera au littoral seulement. Demain après-midi, un peu comme aujourd’hui, on retrouvera quelques averses côtières, des éclaircies au centre et un ciel plus chargé avec de faibles pluies au sud-est. Vendredi, à priori il fera plus sec le matin, quelques rares averses l’après-midi entrecoupées d’éclaircies et maxima de 7 à 10°C . A priori, samedi, retour d’un temps sec pour tout le monde, fraîcheur le matin.