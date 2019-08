Météo de ce mercredi: pluie faible en deuxième partie de journée

Nous retrouvons un temps sec ce matin sur l'ensemble du pays. Sur le sud-est essentiellement il y a des nuages bas, voire un peu de brume ou brouillard, à d'autres on reverra assez vite quelques éclaircies. Dès le matin, de nouveaux nuages arrivent par l'ouest et précèdent une faible zone de pluie qui devrait distiller ses premières gouttes au littoral vers midi, sur Bruxelles vers 15 ou 16h et atteindre le sud et l'est seulement en soirée. Les quantités de pluie seront faibles, il s'agira de bruine ou de très fines pluies. Les maxima restent timides pour la saison, on ne dépassera pas 17 à 19° (20° localement d'Anvers à Liège) et le vent de sud à sud-ouest soufflera de manière modérée.

Indice électricité : Il sera moyen à faible. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 13 ou 14h.

La nuit prochaine, la zone de faibles pluies traîne sur le pays. En fin de nuit, l'intensité des pluies augmentera par l'ouest. Sous les nuages, les minima seront moins frais que les jours précédents, allant de 12 à 15°.