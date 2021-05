C’est reparti pour la pluie ce matin, essentiellement sur le sud et l’ouest du pays. Cette zone de pluie est la dernière avant une amélioration qui devrait se confirmer dans les prochains jours. En attendant, c’est donc un ciel couvert ou bien chargé qui nous attend avec pas mal de pluie sur le sud du Sillon Sambre-et-Meuse. La situation évoluera peu au fil des heures sous un ciel plombé, la pluie gagnera toutes les régions, le vent soufflera de manière modérée de secteur ouest. Dans l’après-midi, on évoquera des averses parfois espacées par de très faibles éclaircies, localement un coup de tonnerre n’est pas exclu. On attend 2 à 3 litres d’eau par m² sur le nord du pays mais plus de 10 litres/m² sur le sud-est pour aujourd’hui. Les maxima ne décollent toujours pas sous ce ciel plombé, on ne dépassera pas 10 à 12°C en Ardenne, et 13 à 14°C dans le centre. Le temps redeviendra plus sec en soirée.

La nuit prochaine, le rythme des averses sera nettement plus faible, il fera même sec sur l’ouest et le centre. Les températures redescendront entre 6 et 10°C.