Météo de ce mercredi: pluie et fraîcheur sur les deux tiers du pays

Après les orages d'hier soir, on connaît une petite accalmie temporaire ce matin. Le ciel restera couvert sur l'ouest et le centre avec de la pluie qui sera rapidement de retour, par contre, on notera un temps plus sec sur les provinces de Liège et Luxembourg. En cours de journée, la zone pluvieuse aura tendance à reculer un peu vers l'ouest. Il y aura de gros contrastes de températures entre l'ouest, et le centre : 16° à Ostende et 19° à Bruxelles, et l'est avec 26° sur le sud-est (région d'Arlon).

Indice électricité : Dégradé avec un indice faible sur l'ouest et le centre où le ciel se couvre, par contre indice moyen à bon sur le sud-est où les éclaircies seront un peu plus présentes. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe entre 13 et 14h.



La nuit prochaine, on reparle à nouveau d'un risque de voir se développer des orages qui arriveraient ce soir par le sud. De bonnes pluies et des rafales de vent sont au programme. Cette fois, c'est la moitié est du pays qui sera la plus impactée : provinces de Luxembourg, Liège et Limbourg. Minima de 9 à 11°.