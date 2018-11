Météo de ce mercredi : passage d'une faible zone de pluie

Retour du soleil et de la douceur dès demain

La pluie sera de retour samedi - © RTBF KEYWALL

Demain matin, encore pas mal de nuages sur le sud-est mais déjà un soleil généreux sur l'ouest et le centre. Les éclaircies et coins de ciel bleu progresseront l'après-midi. On approchera 9 à 12 ou 13°. Vendredi, encore une assez belle journée avec des périodes ensoleillées ou de larges éclaircies. Maxima de 11 à 14 ou 15°. Le retour de la pluie, c'est pour samedi dans une ambiance à nouveau venteuse. On perdra un degré par rapport à la veille. Dimanche, toujours un ciel nuageux avec des périodes d'averses, pas de changements dans les températures.



Indice électricité : Très bon sur les Cantons de l'Est, médiocre ou faible sur l'ouest et le centre. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 13h.