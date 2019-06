Météo de ce mercredi : pas mal de pluie par endroit

La journée sera fort grise dans un premier temps avec pas mal de pluie en matinée, les régions les plus touchées seront sur l'ouest et le nord du pays. L'après-midi, il fera plus sec à partir du sud. On parlera toutefois encore d'averses sur le nord avec même localement un coup de tonnerre près de la frontière néerlandaise. Les maxima afficheront 15 à 20° et le vent de sud-ouest sera par moment modéré.

Déjà plus sec demain, printanier vendredi

L'amélioration deviendra sensible vendredi - © RTBF KEYWALL

Demain, après une matinée encore calme, avec des éclaircies assez marquées sur l'est mais encore pas mal de nuages sur l'ouest. L'après-midi, les conditions resteront inchangées mais des averses se développeront sur l'ouest tandis que de Namur à Liège ou Arlon il fera sec. Les maxima iront de 17 à 18° sous les averses dans l'ouest à localement 20° à Liège et même 21° de la Gaume à la Campine. Vendredi, de larges périodes ensoleillées le matin puis ensuite des nuages qui se développeront mais sans aller jusqu'à l'averse, il fera sec. Les maxima grimpent sensiblement : on atteindra 22° dans le centre et 25° de Liège à la Campine (il fera un rien plus frais au littoral avec une brise). Samedi, larges éclaircies puis averses locales parfois orageuses, maxima de 19 à 23°. Retour à un temps sec et ensoleillé dimanche, le tout agrémenté de maxima de 19 à 21° (23° en Campine et Liège).