Retour à une situation un rien plus calme ce mercredi matin. Le temps est d’abord sec partout. De belles éclaircies vont se former au réveil, le ciel sera bien dégagé. Par la suite, au fil des heures, les nuages vont devenir un peu plus présents. On reparlera d’un risque d’averse en cours d’après-midi, mais ce sera moins fort qu’hier et surtout moins rythmé. La journée se terminera sous un ciel un peu plus gris. Sur les reliefs de l’est un coup de tonnerre local est possible. Les températures continuent, malgré le soleil du matin à baisser légèrement : 12 à 14°C sur l’Ardenne et les Fagnes, 16 à 17°C dans le centre du pays et encore 18°C de la région d’Anvers et la Campine. Le vent restera faible, orienté au secteur sud-ouest.

Demain jeudi, le ciel sera déjà plus chargé le matin et un peu de pluie est envisageable dès la matinée le long de la frontière française, sur le sud du pays. En cours de journée, ce sera une alternance d’averses et de moments de temps sec, le soleil sera moins présent que ce matin notamment. En l’absence de soleil, les températures continuent lentement à se rafraîchir : on attend 12 à 16°C pour demain. Peu de changement les jours suivants : toujours une météo assez instable.

Vendredi, il devrait pleuvoir de manière plus continue sur l’ouest du pays et le littoral le matin, des averses, à nouveau plus fortes vont ensuite se propager sur le centre et le sud du pays au fil des heures. On notera de 15 à 17°C.

Samedi, réveil au sec mais rapidement le ciel se couvre complètement et cette fois, c’est une zone de pluie qui va remonter de la France vers notre pays avec à prévoir des pluies modérées en matinée. On espère une lente amélioration l’après-midi. Températures en recul à nouveau : 12 à 14°C, on est bien sûr sous les valeurs de saison.

Dimanche (et les jours qui suivent), peu de changement, on ne parlera plus de zone de pluie mais chaque jour, des averses se formeront au fil des heures. Un coup de tonnerre n’est pas exclu très localement malgré des maxima qui ne tiennent pas la route pour cette période de l’année : 12 à 15°C. A vrai dire, aucune amélioration notoire n’est à attendre avant au minimum le milieu ou la fin de la semaine prochaine.