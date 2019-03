Météo de ce mercredi: nuages et soleil se partagent le pays

Le temps restera sec sur l’ensemble du territoire aujourd’hui avec un dégradé nuageux d’ouest en est dès la matinée : le ciel sera plutôt couvert au littoral, nuageux pour le centre et plus franchement dégagé sur un bon tiers sud du pays. Le mercure indiquera de 6 à 10 degrés.

Durant l’après-midi, les nuages progresseront vers l’Ardenne même si de belles éclaircies sont toujours attendues sur les provinces de Liège et de Luxembourg, le ciel aura tendance à se couvrir encore un peu plus ailleurs. Les températures resteront au-dessus des normales de saison avec 10-11 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse et 13-14 degrés sur la plupart des autres régions.

Indice électricité : Ce mercredi, nous aurons un indice faible du côté de Bruxelles, moyen sur une bonne partie centrale du pays et bon pour le sud du territoire (excellent même pour Arlon). Le pic de luminosité se situera généralement vers 13h, c'est à ce moment-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.

La nuit prochaine

Le temps restera calme la nuit prochaine avec des températures comprises entre -1 et 6 degrés. Il faudra rester vigilant sur les routes puisque des brumes et brouillards sont attendus par endroit.