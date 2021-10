Ce mercredi, une nouvelle zone de pluie aborde dès ce matin notre littoral. Mis à part quelques faibles averses sur le sud-est, le temps est plus sec d’une manière générale. Dans le courant de la matinée, la pluie va s’intensifier et gagnera rapidement le centre du pays.

La zone pluvieuse se décalera vers le sud l’après-midi. Le vent se renforce ce matin avec des rafales de 50 à 70 km/h de secteur sud-ouest. Sous un ciel bien bouché, la masse d’air se rafraîchit et les maxima ne dépasseront pas 10 à 15°C, nous sommes en dessous des valeurs de saison. En toute fin de journée, le temps redeviendra sec par le littoral.

Ce soir et la nuit prochaine , les dernières averses s’évacueront par le sud du pays, c’est progressivement un temps sec qui s’installe. Le vent faiblira mais passera au nord, ramenant pas mal de nuages bas. Les minima afficheront 7 à 10°C.

Demain jeudi, nouveau changement de masse d’air avec un anticyclone qui va nous ramener un vent calme et un temps plus sec. Cela n’empêchera pas encore une dernière averse résiduelle sud le sud-est en début de matinée. Les nuages bas pourraient être tenaces sur le sud-est de la Belgique. Des éclaircies reviendront par l’ouest et le centre. Du coup, les températures remonteront légèrement : 12 à 17 voire localement 18°C.

Vendredi, le soleil devrait cette fois s’imposer un peu plus avec des températures assez homogènes 16 à 17°C. Ce temps calme et sec devrait se prolonger encore quelques jours.

A priori temps ensoleillé pour le prochain week-end, à condition que les nuages bas se dissipent rapidement. Les nuits deviendront nettement plus froides.