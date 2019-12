Météo de ce mercredi : lumineux sur une majeure partie du pays

En cours d’ après-midi , les éclaircies progresseront vers le centre mais le temps restera fort gris et brumeux sur le nord-ouest. Les températures maximales seront en légère baisse : on attend 4°C en province de Luxembourg, 5 à 6°C sur une large partie centrale et seulement 4°C sur le nord-ouest.

Ce matin , le brouillard sera encore bien présent en tout début de journée. Ensuite, le soleil s’imposera rapidement au sud du Sillon Sambre-et-Meuse. Mais les bancs de brouillard seront plus épais et plus tenaces sur la moitié nord du pays. En milieu de matinée, les températures seront assez homogènes et les thermomètres afficheront des valeurs comprises entre 0 et 2°C.

Températures en hausse pour les prochains jours

De la douceur et des perturbations pour les prochains jours - © RTBF-KEYWALL

Demain, ce sera une journée partagée entre nuages et éclaircies. Les brumes et brouillard seront parfois givrants en matinée et ils peineront à se dissiper sur l’ouest. Les régions du centre et de l’est devraient encore profiter d’un temps lumineux. Ensuite, les nuages progresseront sur le centre du territoire. Côté températures, en matinée elles varieront entre -2 et 4°C, et l’après-midi elles iront de 1°C sur les reliefs à 8°C à la Côte.

Vendredi, une perturbation concernera tout notre pays avec des pluies faibles à modérées. Le vent se renforcera et soufflera en rafales de 50 à 60 km/h. Les températures partiront à la hausse avec des maxima de 2 à 11°C.

Samedi, la zone de pluie s’évacuera progressivement vers l’est et le temps deviendra de nouveau sec, sauf sur l’est du pays où quelques ondées seront encore possibles. La douceur s’imposera et les températures maximales grimperont entre 6 et 10°C.