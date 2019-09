Météo de ce mercredi: lumineux, sec mais sans chaleur excessive

Ce matin, le soleil s'imposera sur les deux tiers "est" du pays, il y aura davantage de nuages sur le littoral , mais sans conséquence puisqu'il fera sec. Dans le courant de la journée, ce sera partout une alternance entre nuages bourgeonnants et belles claircies. Le soleil restera généreux sur l'extrême sud du pays. Les maxima n'évoluent guère par rapport à hier : on attend 13°C en Ardenne et 16 à 17°C en moyenne partout ailleurs. Le vent de nord sera faible aujourd'hui. Le ciel se dégagera bien en toute fin de journée et en soirée.

Indice électricité : Mis à part l'extrême nord du pays où il sera bon, on peut qualifier l'indice d'excellent partout ailleurs. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe entre 13 et 14h.

La nuit prochaine, le ciel sera assez bien dégagé et les minima seront encore bien frais : 3 à 5°C dans les vallées de l'Ardenne et 6 à 8°C dans les autres régions.