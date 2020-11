Météo de ce mercredi : lumineux et doux

Rejoignez-nous sur Facebook : Météo RTBF, ciel partagé !

Ce matin, retour à une météo plus calme avec, on l'espère, un soleil généreux après la dissipation de quelques brumes ou nuages bas très localisés. Le vent passe au sud, la masse d'air se radoucit temporairement mais nettement.

Cet après-midi, nous bénéficierons donc dans un premier temps d’une météo douce et lumineuse. Les températures maximales, sans battre des records seront pourtant très douces pour la saison, on attend 11 à 15°C pour les maxima. Le ciel se couvrira en milieu d’après-midi à partir de la Flandre. Des nuages élevés d’abord, plus épais en toute fin de journée. Une faible zone pluvieuse traversera le pays la nuit de mercredi à jeudi.

Ce soir et la nuit prochaine, le ciel continuera à se couvrir et de la pluie (souvent plutôt de la bruine) tombera d’ouest en est. On devrait essuyer 1 à 3 litres d’eau par m² et les dernières pluies ou bruines s’évacueront en toute fin de nuit et demain au réveil par le sud-est du pays. Les minima baisseront légèrement : 6 à 9°C.